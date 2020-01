Facebook

Die Einsatzkräfte halfen auch bei den Aufräumarbeiten © HFW Villach

In einem Einfamilienhaus in Landskron ist am Silvestertag ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Der Besitzer hatte die Rauchentwicklung bemerkt und wollte den Brand löschen. Dabei zog er sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. In der Zwischenzeit haben Nachbarn die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehren Landskron und Zauchen konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.