Richtig räuchern will gelernt sein © Fotostudio Niki Harris

Ja, manchmal werde sie schon darauf angesprochen, warum sie in ihrem Buch nicht einfach ganz Grundsätzliches über das Räuchern geschrieben hat. Da stünde so viel von Raumenergetik, Feinstofflichkeit und Bewusstwerden drin. Die Antwort ist für Sigrid Csurda-Steinwender einfach: „Mein Zugang zum Räuchern ergibt sich aus meinem beruflichen Sein. Der energetische Aspekt, der Wohnen, Arbeiten und Leben in Räumen erst rund macht, geht über das Sichtbare hinaus. Räuchern schafft energetisch Raum“, so die Architektin und Autorin. (Darüber hinaus: Bücher über das Räuchern als Handwerk gebe es schon genug.)