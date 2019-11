Irmgard Binter (56) leitet das Kinderschutzzentrum "DELFI" in Villach. Dort gibt es am Mittwoch - anlässlich 30 Jahre Kinderrechte und 30 Jahre Gewaltverbot - einen Tag der offenen Tür.

Irmgard Binter ist pädagogische Psychologin und leitet seit 2008 das Kinderschutzzentrum Villach © Pacheiner

Heute, Mittwoch, gibt es für Irmgard Binter (56) gleich zwei Gründe zum Feiern: 30 Jahre Kinderrechtskonvention und 30 Jahre Gewaltverbot in der Erziehung. Binter leitet seit 2008 das Kinderschutzzentrum „DELFI“ in Villach. Dort, wie auch in den Kinderschutzzentren in Klagenfurt und Wolfsberg, wird am Mittwoch zum Tag der offenen Tür geladen.