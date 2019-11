Hermine Gwenger (60) war einst Kärntens erste Rettungsfahrerin. Jetzt ging sie in Pension.

Uniform und Autoschlüssel hat Gwenger abgegeben. Seit 1997 war sie Rettungsfahrerin © Dieter Arbeiter/kk

Hermine Gwenger schaltet einen Gang zurück. Seit 1. November ist die 60-Jährige in Pension. „Ich möchte jetzt erst einmal entspannen und alles in Ruhe ausklingen lassen“, sagt Gwenger. Mehr als 20 Jahre lang war sie Rettungsfahrerin beim Roten Kreuz. 1997 war sie die erste Frau in Kärnten, die sich hinter das Steuer eines Rettungsautos setzte. „Der Beruf war damals eine reine Männerdomäne. Erst 1995 wurde es auch Frauen erlaubt, ein Rettungsauto zu lenken“, erinnert sich Gwenger.