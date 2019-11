Kleine Zeitung +

Lokalaugenschein Die letzte "Rauchernacht": Punkt Mitternacht wurden Aschenbecher eingesammelt

Donnerstag um 24 Uhr trat das Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft. Die Kleine Zeitung hat sich in den letzten Stunden vor Mitternacht in Villach umgehört, was Wirte und Gäste davon halten.