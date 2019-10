Nach dem Großbrand eines Reifenlagers in Villach stellen wir die Grundsatzfrage: Wie gut ist unser Eigentum in einem Lager überhaupt versichert? Wer bezahlt im Schadensfall?

© (c) sirisakboakaew - stock.adobe.com (JOE-D750)

In Villach wurde Mitte Oktober eine Reifenfirma durch einen Brand zerstört. Das wäre für die Öffentlichkeit nicht weiter von Belang, wären in dieser Firma nicht Reifen von hunderten Kunden eingelagert und würde mit dem 1. November nicht die Winterreifenpflicht beginnen, was hunderte Kunden zur Frage führt: Wie komme ich jetzt möglichst schnell zu Schadenersatz, um die neuen Winterreifen nicht aus der eigenen Tasche bezahlen zu müssen?