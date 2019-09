Anrainerin entdeckte Zweijährige nach Suche in der Nähe der Einrichtung. Gegen die Verantwortlichen wurde kein Verfahren eingeleitet.

Das Mädchen entfernte sich aus der Kinderbetreuungseinrichtung und wurde von einer Anrainerin gefunden. © Robert Kneschke - Fotolia

Dieser Kindergartentag wird einer Familie ewig in Erinnerung bleiben – allerdings in schlechter: Als eine Mutter ihre zweijährige Tochter heuer Ende Juli von einer privaten Kinderbetreuungseinrichtung in Villach abholen wollte, war das Kleinkind nicht mehr aufzufinden.