Organisator Gerd Bacher (links) mit seinen Radlern © Daniel Raunig

Zum dritten Mal lud die Kleine Zeitung zum E-Bike-Day. Organisator Gerd Bacher hatte gerufen und knapp 100 Anmeldungen waren hereingeflattert. Bestens versorgt mit Mountain- und Citybikes vom "Papin Bike Center Villach" starteten die Radler nach gemeinsamem Frühstück bei strahlendem Sonnenschein am Villacher Rathausplatz. Mitten durch die Innenstadt, über Drau- und Gailradweg ging es zum Faaker See. Dort wurde der erste knifflige Anstieg auf die Taborhöhe mit dem ersten Höhepunkt des Tages belohnt. Auf die Teilnehmer wartete neben der Traumkulisse hoch über dem See eine Stärkung. "Mit den E-Bikes ist auch so ein steiles Stück zu bewältigen. Alle haben es problemlos meistern können und genießen die gemeinsame Zeit", freute sich Bacher, der den Tross anführte.