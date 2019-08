Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kanizaj

Ein 24 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach fuhr Samstagvormittag mit seinem Pkw auf der B 84 von Ledenitzen (Gemeinde Finkenstein) in Richtung Egg am See. Laut seinen Angaben sei ihm dabei ein Fahrzeug entgegen gekommen, das zu weit in der Fahrbahnmitte gefahren sei. Deshalb habe er nach rechts weglenken müssen. Sein Pkw kam dabei ins Schleudern und stürzte anschließend in den Straßengraben. Der Unfalllenker musste von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach gebracht werden.