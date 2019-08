Nächste Reisewelle Wieder kilometerlanger Stau vor dem Karawankentunnel

Heute, Samstag, steht wieder alles vor dem Karawankentunnel auf der A11 in Richtung Slowenien. Aktuell beträgt die Wartezeit dort rund 1,5 Stunden.

Gute Nerven brauchen auch heute Samstag viele auf dem Weg in den Urlaub © Weichselbraun

Verkehrsexperten hatten es bereits Mitte der Woche prognostiziert: Es wird wieder ein verkehrsreiches Wochenende auf Österreichs Straßen. Die zweite Reisewelle rollte in Richtung Süden. Umgekehrt ist auch mit starkem Rückreiseverkehr aus den Urlaubsdestinationen in Kroatien, Slowenien und Italien zu rechnen. Nadelöhr in Kärnten ist der einröhrige Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn A11.