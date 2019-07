Facebook

Der Täter dürfte nach ersten Ermittlungen Bargeld, Schmuck und eine Uhrensammlung gestohlen haben. © APA/Fohringer

Am Donnerstag um 9.20 Uhr stieg ein vorerst unbekannter Täter in das Einfamilienhaus eines 36-jährigen Villachers ein und durchwühlte sämtliche Räume. Er verließ das Haus und dürfte mit einem schwarzen Mountainbike weggefahren sein. Das Fahrrad war gegenüber der Einfahrt zum Tatort im Wald an einem Baum gelehnt abgestellt. Dies beobachtete ein Arbeiter des Nachbarhauses.