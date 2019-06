Ein Jahr nach dem Brand läuft die Produktion von Schleifmitteln im 3M Werk in Villach wieder vollständig. Das neue Ofenhaus ist bereits eingeweiht. 29 Millionen Euro investiert der amerikanische Konzern in den Kärntner Standort.

Neues Ofenhaus bei 3M in Villach ©

Rund ein Jahr nach dem Brand läuft die Produktion von Schleifmitteln im 3M Werk in Villach auch wieder vollständig für keramische Schleifprodukte. Investiert wurde vor allem in hochmoderne Fertigungsanlagen, neue Technologien sowie höchste Sicherheitsstandards. Im Rahmen der „3M Abrasive Technology Days“ am 24. und 25. Juni wurde unter anderem das neue Ofenhaus gemeinsam mit Kunden und Kollegen aus aller Welt offiziell eingeweiht.