Relativ ruhig verlief die zweite Partynacht in Lignano: Es gab keine Schlägereien oder sonstige gröbere Zwischenfälle. Zwei 18-Jährige mussten aber aufgrund des erhöhten Alkoholkonsums ins Krankenhaus gebracht werden.

Partywochenende in Lignano

Im Vergleich zum Vorjahr gab es heuer in Lignano weniger Zwischenfälle - zumindest bis jetzt © Felsberger

Es war wieder eine lange Nacht. Bis in die Morgenstunden waren der Villacher Polizist Heimo Bartlmä und sein Kollege von Samstag auf Sonntag im Einsatz. Die beiden sind derzeit in Lignano, um dort die italienischen Carabinieri zu unterstützen. Tausende Österreicher reisen jährlich an den Badeort, um dort das Pfingstwochenende zu verbringen.