Faaker See

Den Fußballern (Symbolbild) wurden mehrere tausend Euro gestohlen © APA/HERBERT PFARRHOFER

Einen besonders hinterhältigen Diebstahl versuchen Polizeibeamte der Inspektion Villach-Auen zu klären: Zwischen 9. Mai und Montag suchten unbekannte Täter in einem Hotel am Faaker See das versperrte Zimmer des Teammanagers der mexikanischen U20-Fußballnationalmannschaft heim. Sie stahlen mehrere Tausend US-Dollar, welche der Südamerikaner für seine Schützlinge verwahrt hatte.