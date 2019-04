Beim SPÖ-Parteitag in Villach bekannten sich die Spitzen der SPÖ zu "mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichheit und mehr Solidarität". Rendi-Wagner mit Populisten-Schelte: "Sie sitzen auf ihren Bänken und betreiben Demokratieabbau."

455 Ja-Stimmen gab es für Peter Kaiser beim SPÖ-Parteitag in Villach © Weichselbraun

Im Congress Center in Villach fand am heutigen Samstag der Landesparteitag der Kärntner SPÖ statt. Dabei stellte sich Landeshauptmann und Parteichef Peter Kaiser der Wiederwahl, Gegenkandidaten gab es keine. Auch Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner war anwesend. Sie und auch Kaiser kritisierten in ihren Reden die Politik der türkis-blauen Bundesregierung.

