"15er Steyr" ist Anfang der Woche online gegangen und geht seitdem viral: Das Lied liegt derzeit auf Platz 1 in den iTunes Schlager-Charts und in den Youtube-Trends in den Top 10.

Stefan Rauch und Petutschnig Hons landen Internet-Hit mit Hymne über Kult-Traktor © Stefan Neumeister

Der südoststeirische Schlagersänger Stefan Rauch und der Kärntner Kabarettist Petutschnig Hons haben sich im Studio getroffen. Das Ergebnis ist ein Internet-Hit. Am Montag (8. April) ging das Lied "15er Steyr" online. Binnen weniger Stunden ist die Coverversion von "Ring of Fire" und Lobeshymne an Steyr-Traktoren an die Spitze der Charts gerollt.

