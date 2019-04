Facebook

Die Polizei konnte die beiden letztlich doch erwischen © Eder

Ein 15-jähriger entwendete am Dienstag den Fahrzeugschlüssel für den Pkw seiner Großmutter aus der gemeinsamen Wohnung in Finkenstein. Gemeinsam mit seinem 13-jährigen Freund ist der Bursche einen Tag darauf zu einer Spritztour aufgebrochen. Am Abend erstattete die Großmutter Anzeige wegen dem Diebstahl ihres Autos.