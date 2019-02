Facebook

Christof Pignet leitet seit fünf Jahren das Acqualina in Miami © Acqualina/KK

Die entscheidenden Wochen der prestigeträchtigsten Preisverleihungen in den USA, genannt „Award Season“, streben ihrem Höhepunkt entgegen. In einer der Hauptrollen für ein Happy End: der fidele Kärntner Christof Pignet, seit fünf Jahren Hoteldirektor des „Acqualina Resort & Spa“ in Miami im US-Bundesstaat Florida. Es wäre keine große Sensation, hieße es am Mittwoch, vier Tage vor den Film-Oscars in Los Angeles sinngemäß: „And the Oscar goes to . . . Christof Pignet from Carinthia“.