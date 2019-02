Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kanizaj

Ein häuslicher Streit in Villach hat am Samstag mit einer Festnahme geendet: Ein 36-Jähriger war mit seiner 34-jährigen Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung aneinandergeraten. Plötzlich war auch ein Messer im Spiel und es gab Verletzte. Schließlich wurde die Frau auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Körperverletzung in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.