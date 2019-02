Facebook

Angelika Kaufmann mit ihrem neuen Buch „Und wer bist du?“, für das sie auch den Text geschrieben hat, in der gestern zu Ende gegangenen Ausstellung „Lesestadt“ © Weichselbraun

Ein alter Apfelbaum, der viele Tiere bei sich wohnen lässt, auch wenn es den anderen Bäumen nicht so recht passt. Im Winter aber hat er es dank seiner Freunde wunderbar kuschelig und warm. - Eine Familie mit fünf Hasenkindern, die den ganzen Tag miteinander spielen und toben – bis ein alter Hase sie zu Wettbewerben herausfordert, um festzustellen, wer der Klügste oder der Schnellste ist. Am Ende lernen die Kinder: Am stärksten ist man gemeinsam. - Oder eine Katze, die nach einem Hochwasser allen Tieren Platz auf ihrem im Wasser treibenden Baum bietet – sogar dem gefährlichen Fuchs.