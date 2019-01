Zuerst Hochwasser und Sturm in Oberkärnten, jetzt Schneehölle in Salzburg. 77 Männer und eine Frau trotzen allen Widrigkeiten.

Auch eine Kompanie der Villacher Pioniere ist in Salzburg im Schneeeinsatz © RIEDLSPERGER/BH

Die Ruhephasen sind kurz, die Arbeit kräfteraubend und nicht ohne Gefahren. Seit Donnerstag der Vorwoche steht eine Kompanie des Pionierbattalions 1 in Villach in Salzburg im Assistenzeinsatz. „Wir schaufeln in Serie Hausdächer ab, auf denen teils über zwei Meter Schnee liegen“, berichtet Kompaniekommandant und Einsatzleiter Major Markus Jansche.

