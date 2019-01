Facebook

Solotänzer, Choreograf, Ballettdirektor und Netzwerker mit sozialem Anspruch: Guido Markowitz © Sebastian Seibel

"Mach was aus deinem Talent.“ Wer in der Ballettschule einen solchen Rat bekommt, weiß, welchen Weg er gehen oder besser gesagt tanzen muss. Was für Guido Markowitz in der Ballettschule Zechner in Villach begann, hat in der Aufnahme in den „Dachverband Tanz Deutschland“ seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden. „Nach nur drei Jahren als Ballettdirektor jetzt auch als Vorstandsmitglied in den Dachverband berufen worden zu sein, ist absolut fabelhaft“, freut sich Markowitz.

