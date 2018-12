Facebook

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen © Jürgen Fuchs

Opfer von Internetbetrügern wurde ein Geschäftsmann. Unbekannte Täter hatten zwei gefälschte E-Mails – mit den Namen von zwei Firmenmitarbeitern – an die Buchhalterin der Firma geschickt in denen eine Änderung der Bankverbindung bekannt gegeben wurde. Die Buchhalterin änderte die Bankdaten und überwies 2424,20 Euro und 3604,54 an die in der E-Mail angegebenen Kontoverbindungen.