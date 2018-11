Nach Festnahmen Hexerei und Betrug: Täterinnen sind amtsbekannt

Jene 47-Jährige, die Mord an Villacher Pensionistin in Auftrag gegeben haben soll, ist bereits wegen Betrugs verurteilt. Die zweite Tatverdächtige, eine 61-jährige Frau, behauptete vor Gericht, verhext worden zu sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die 47-Jährige wurde 2011 wegen Betrugs zu 33 Monaten teilbedingter Haft verurteilt © APA

Was ist über die Tatverdächtigen bekannt, die derzeit in Haft sind? Zumindest zwei der drei Frauen hatten schon mit der Polizei oder mit dem Gericht zu tun. Die 47-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land gilt – laut Landeskriminalamtsleiter Gottlieb Türk – als Auftraggeberin für den Mord an der Pensionistin. „Gegen sie wird wegen Bestimmung zum Mord, Bestimmung zur Brandstiftung und wegen schweren und gewerbsmäßigen Betruges ermittelt“, bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die 47-Jährige wurde bereits 2011 wegen Betrugs zu 33 Monaten teilbedingter Haft verurteilt und trat ihre Gefängnisstrafe auch an. Das ist aktenkundig. Sie wurde damals schuldig erkannt, ihren Opfern – es waren zwei Frauen – Geld zurückzuzahlen. „Es gab laufend Ermittlungen wegen Betrugshandlungen“, bestätigt Türk. Die 47-Jährige sei nicht berufstätig gewesen, betont er.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.