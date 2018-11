Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tragödie um Primararzt schockt das LKH Villach © Daniel Raunig

Arnold Gabriel, Vorstand der Landesspitäler-Holding, trat den am Mittwoch aufgekommenen wilden Gerüchten rund um die fristlose Entlassung des bisherigen Leiters der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am LKH Villach entgegen und nannte im Groben die dahinter stehenden Gründe. Wie berichtet, nahm sich der Mediziner mutmaßlich deswegen das Leben. Zur Trennung von ihm führten schwere Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Müttern bzw. ihrer ungeborenen Kinder: „Es wurden Standards und Behandlungsrichtlinien im Bereich der Geburtshilfe mutwillig nicht eingehalten. Daher hatten wir keine Alternative zur Entlassung“, so Gabriel, der von der Tragödie um den Arzt tief betroffen ist.

Mehr zum Thema Tragödie um Arzt Fristlos entlassen: Primarius nahm sich das Leben

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.