Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Die Phalanx von Ehrengästen assistierte mit pinken Schaufeln, den historischen Spatenstich setzte Roboter Panda vom deutschen Start-up des Jahres Franka Emika symbolisch für die Zukunftstechnologie, die um 1,6 Milliarden Euro im Infineon-Werk mit 750 Jobs entstehen wird. "Was wir hier zwischen Dobratsch und Faaker See tun, ist von europäischer und globaler Dimension", sagte "Bauherrin" Sabine Herlitschka und wünschte sich, "dass wir in zehn Jahren zu den Top-Regionen der Welt gehören."

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.