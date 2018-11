Mit 90.000 Nächtigungen pro Saison und bis zu 3000 Essen am Tag ist "der Arneitz" eine Tourismus-Großmacht am Faaker See. So zähmt Familie Pressinger die PS-Ritter.

Bauer

Unter dem Torbogen mit der Aufschrift "Camping Arneitz" ist es ungewohnt still. Leere Camperreihen geben zwischen Fichten den Blick frei auf den ruhigen Faaker See, die Rockkonzerthalle schweigt. "Sechs Monate läuft es hier auf Hochtouren. Jetzt hat man zwischen Nach- und Vorarbeiten Zeit, loszulassen und die Dinge strategisch weiterzuentwickeln", atmet auch Johann Pressinger (66) durch.

Doch das hier ist kein alltäglicher Saisonbetrieb des Kärntner Tourismus. Mit 90.000 Nächtigungen am Campingplatz, bis zu 3000 Essen am Tag im Restaurant sowie bis zu 40 Band-Auftritten jeden Sommer in der Konzerthalle ist dieses Familienunternehmen eine Großmacht am Faaker See. Und mehr noch. "Den Arneitz" kennen alle Harley-Fahrer Europas.

