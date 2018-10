Eine vermutlich professionell organisierte Einbrecherbande war in den vergangenen zwei Nächten auf Baustellen in Lind ob Velden unterwegs. Aufgebrochen wurden mit Brachialgewalt mehrere Container. Es fehlt teures Werkzeug.

Gleich mehrere Baustellen suchten die Einbrecher heim © APA/ROLAND SCHLAGER

Ein Einbruch in der Nacht auf Donnerstag, zwei Einbrüche in der Nacht auf Mittwoch. "Schwerarbeit" leisten derzeit Einbrecher auf Baustellen in Lind ob Velden. Aus aufgebrochenen Baucontainern fehlen unter anderem zwei Betonrüttler, Winkelschleifer sowie teures Akkuwerkzeug. Teile der Beute, die hinter Styroporplatten versteckt für den Abtransport bereitgelegt waren, konnte die Polizei sicherstellen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.