Tourismusschule Villach Internat nach Bettwanzenbefall geschlossen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Unliebsamer "Besuch" seit Mittwoch in der Tourismusschule in Villach. Im Internat bzw. Lehrhotel "Atrium" der Kärntner Tourismusschule wurde am Mittwoch in einem Zimmer ein Bettwanzenbefall entdeckt, wie der Landespressedienst am Donnerstag mitteilt. Vonseiten der Schule wurden bereits alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Es erfolgt eine Desinfektion durch eine Spezialfirma. Aus diesem Grund bleibt das Internat auch morgen, Freitag, geschlossen. Ab Montag, 15. Oktober, wird der reguläre Schul- und Internatsbetrieb wieder aufgenommen.