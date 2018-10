Facebook

Der Schwerverletzte wurde ins LKH Villach eingeliefert © Helmut Weichselbraun

Am Mittwochvormittag half ein 80-jähriger Landwirt seinem Sohn beim Verladen von Kühen auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen in Nötsch. Der Sohn führte dabei eine Kuh am Halfter, als diese plötzlich scheute und sich los riss. Der Altbauer musste zurückweichen und stürzte rückwärts zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert