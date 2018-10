Facebook

Gute Stimmung bei Kindern und Betreuern © Privat

Das neue Schuljahr ist bereits wieder einige Wochen alt, so manch ein Schüler denkt aber wohl noch gerne an die Sommerferien zurück. In Villach konnten sich Schüler der Volksschulen, Neuen Mittelschulen und Gymnasien im vergangenen Sommer für ein spezielles achttägiges Programm anmelden. Zusammengestellt wurde dieses Programm vom Mobilen Interkulturellen Team (MIT) und der Schulsozialarbeit des Österreichischen Zentrums für psychologische Gesundheit im Schulbereich (kurz ÖZPGS).

Begleitet wurden die Workshops von einer Psychologin, einem Sozialarbeiter, einer Sozialpädagogin und einem Sozialpädagogen mit Farsi/Dari-, Kurdisch-, Französisch- und Arabisch-Kenntnissen, sowie einer Schulsozialarbeiterin. Die Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren wurden spielerisch in die Themen Achtsamkeits- und Konzentrationstraining, Kinderyoga und Gewaltfreie Kommunikation eingeführt.

So wurde etwa thematisiert, wie wichtig es ist, eigene Gefühle zuerst wahrzunehmen und diese dann ohne Vorhaltung eines Vorwurfes zu artikulieren. Ziel dieses Programmpunktes war es, den Kindern einen Zugang zur erfolgreichen Streitschlichtung zu ermöglichen. Durch altersgerechte Achtsamkeitsübungen erhielten die Kinder die Möglichkeit, mit sich selbst in Kontakt zu treten und ein besseres Körperbewusstsein zu erlernen. Eine Psychlogin und eine Schulsozialarbeiterin erstellten auch ein eigenes Kinderyogaprogramm.

Foto © Privat Bei einem Erste-Hilfe-Training (mit dem Samariterbund Kärnten) lernten die Kinder den Umgang bei medizinischen Notfällen, Notrufe absetzen und auch Verbände anlegen. Gemeinsam mit der Künstlerin Anna Lepuschitz gestalteten die Kinder ein interkulturelles Kunstwerk. Die Lebensmittel für das gemeinsame vegetarische Essen wurden durch private Lebensmittelspenden und Spenden des Vereins Together bereitgestellt – auf dem Speiseplan standen etwa ein Reisgericht aus Aserbaidschan, iranischer Eintopf oder marokkanischer Grießkuchen.

Foto © Privat Nach den Workshops und dem gemeinsamen Mittagessen gab es eine Lernbetreuung. Hier konnten fehlende Kenntnisse nachgeholt beziehungsweise Lernstoff vertieft werden. Die Räumlichkeiten für die Sommerworkshops wurden von der katholischen Kirche, unter anderem dem Katholischen Jugendzentrum Villach, bereitgestellt, mit dem Ziel, längerfristig einen Raum der Begegnung zu schaffen.