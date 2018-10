Zu einem Brand im Stadtteil Lind musste die Feuerwehr am Samstag kurz vor 1.30 Uhr ausrücken. Ein Mistkübel stand in Flammen. Das Feuer griff auf "stumme Verkäufer" von Zeitungen über.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen © KLZ/Jürgen Fuchs

Brandalarm am Samstag kurz vor 1.30 Uhr früh im Villacher Stadtteil Lind. Ein an einer Säule eines Verkehrszeichens montierter Mistkübel stand in Flammen. Das Feuer griff auf zwei "stumme Verkäufer" von Zeitungen über. Drei Mann der Hauptfeuerwache konnten den Brand rasch ablöschen.