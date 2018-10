In einer Kraftwerksanlage in Töplitsch brach Freitag am späten Abend ein Brand aus. 26 Feuerwehrleute der FF Töplitsch konnten das aufkeimende Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

© KLZ/Jürgen Fuchs

Am Freitag gegen 21 Uhr brach in einer Kraftwerksanlage in Töplitsch ein Brand aus. Die Feuerwehr Töplitsch rückte mit 26 Frauen und Männern aus, die nach gut einer Stunde Löscharbeit "Brand aus" melden konnten. Während der Löscharbeiten musste die am Kraftwerk vorbeiführend Drautal Bundesstraße bis 22.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.