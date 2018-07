Facebook

„Wasser marsch“ hieß es gestern für die 54 Bewerbsgruppen © Pacheiner

Schon am frühen Vormittag sind die Parkplätze übervoll, Hunderte Besucher strömen in das Gelände der Alpenarena Villach am Fuße des Dobratsch. Die Skisprunganlage bildet heuer die beeindruckende Kulisse für die 60. Landesmeisterschaft der Kärntner Freiwilligen Feuerwehren (FF).

54 Bewerbsgruppen, die sich bei den Ausscheidungen in den zehn Bezirken qualifiziert haben, treten an, um sich hier in einem klassischen Löschangriff und einem Staffellauf zu messen. Und die Gruppen mit insgesamt rund 500 Feuerwehrmännern und -frauen haben natürlich alle ihre Fans mitgebracht, die sie beim Wettbewerb lautstark unterstützen. So wie Waltraud und Gerald Oberlercher (68), die eigens angereist sind, um die Feuerwehr Töplitsch anzufeuern.