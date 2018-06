Zum fünten Mal wird heuer die Asfinag vor dem Karawankentunnel an die im Stau wartenden Urlauber Mineralwasser sowie Malbücher und Stifte für Kinder verteilen. Aktion beginnt am Samstag.

Die Asfinag verteilt Mineralwasser, 100.000 Flaschen sind vorrätig © Asfinag

Jetzt beginnt wieder die Reisezeit - und damit auch die Zeit der Staus auf den Autobahnen. Weil nun in Österreich und Deutschland gestaffelt die einzelnen Bundesländern die Schulferien anfangen, setzt sich vor allem an den Wochenenden eine Reisewelle in Richtung Süden in Gang. Vor allem vor dem Karawankentunnel auf der Tauernautobahn (A 10) rechnet die Asfinag wieder mit Staus und längeren Wartezeiten für Autofahrer.