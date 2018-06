Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Villach. Eine Radfahrerin (18) wurde von einem Auto erfasst. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © KLZ/Fuchs

Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr lenkte eine 43-jährige Frau aus Arnoldstein ihren Pkw in Villach-Auen auf der Kärntner Straße stadteinwärts und bog nach rechts in Richtung Tschinowitscher Weg ab. Als sie sich mit ihrem Pkw bereits auf der Radfahrerüberfahrt befand, bog eine 18-jährige Radfahrerin aus Villach vom Radweg nach links auf die Radfahrerüberfahrt, stieß mit dem Fahrrad gegen den hinteren Bereich der rechten Fahrzeugseite und kam dadurch zu Sturz.