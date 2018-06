Richard Lugner und seine Ex-Frau Christina Lugner alias "Mausi" waren beim Sportwagenfestival in Velden. Wie in alten Zeiten posierten sie Arm in Arm für die Fotografen.

Richard und Christina gemeinsam in Velden © Raunig

Seit dem Jahr 2007 sind sie geschieden. Doch am Wochenende posierten Richard und Christina Lugner wie in alten Zeiten für die Fotografen. Das ehemalige Wiener Society-Paar zeigte sich Arm in Arm und bestens gelaunt in Velden.

Dort fand die ganze Woche das Sportwagenfestival statt. Die zahlreichen Besucher fotografierten nicht nur die glänzenden Autos, sondern auch die strahlenden Lugners.

Im Auto - bei der Parade durch Velden - wurde Richard Lugner jedoch mit einer anderen Frau gesichtet.