Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag auf der Drautal Straße. Nahe der Unfallstelle kam es zu Staus in beide Fahrtrichtungen.

Ein schwieriger Einsatz für die Haupfeuerwache Villach © HFW Villach/KK

Am Donnerstagnachmittag ist auf der Drautal Straße B100 bei der Rennsteiner Brücke in Villach ein Verkehrsunfall passiert. Aus unbekannter Ursache sind zwei Fahrzeuge frontal kollidiert. "Während in einem Fahrzeug lediglich ein leicht Verletzter zu versorgen war, gestaltete sich die Personenrettung im zweiten Pkw äußerst schwierig", berichtet die Hauptfeuerwache Villach. "Gemeinsam mit den ebenfalls alarmierten Feuerwehren Fellach und Vassach wurde nach der Bergung des Verletzten die Unfallstelle gereinigt sowie umfassende Bindearbeiten von ausgeflossen Betriebsmitteln durchgeführt."

Nahe der Unfallstelle kam es zwischenzeitlich zu Staus in beide Fahrtrichtungen.

Schwerer Verkehrsunfall in Villach Foto © HFW Villach/KK