Am Freitag plant die Brautmodenfirma Cocomelody im Rahmen des Sportwagentreffens in Velden ein spezielles Shooting. Details bleiben aber noch geheim.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sportwägen stehen demnächst wieder im Mittelpunkt © Cocomelody/Martin Hofmann

Beeindruckende Fahrzeuge aus aller Welt sind auch heuer wieder beim Sportwagentreffen in Velden zu bestaunen. Die Brautmodenfirma Cocomelody - sie stammt aus den USA, ist aber auch in Kärnten präsent - will dieses Großaufgebot nutzen, um ein spektakuläres Fotoshooting samt Videodreh zu machen.