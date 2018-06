Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Fuchs

Am Samstag gegen 13 Uhr fuhr ein 69-jähriger Mann aus der Gemeinde St. Veit mit seinem Motorrad in Feldkirchen auf der Villacher Straße (B86) stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Ossiacher Südufer Landesstraße L49 hielt er aufgrund des Verkehrszeichens „Halt“ an, wollte nach rechts abbiegen und fuhr an. Er blieb vor dem Einfahren in die L49 nochmals stehen.