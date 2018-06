Ein Mann musste mit seinem Segelflugzeug in Thörl-Maglern am Sportplatz eine Außenlandung durchführen.

Segelflugzeug musste am Sportplatz notlanden © APA/Sujetfoto

Ein 44-jähriger Mann aus Litauen musste am Freitag mit seinem Segelflugzeug am Sportplatz in Thörl-Maglern im Bezirk Villach-Land eine Außenlandung durchführen. Der Mann war am Nachmittag vom Flugplatz Lesce-Bled in Slowenien zu einem Trainingsflug gestartet, sein Zielflugplatz war der Flugplatz Nötsch im Gailtal.