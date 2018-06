Der 20 Monate alte Leonhard hat Leukämie. Er braucht dringend eine rettende Stammzellenspende. Deshalb gibt es am 8. Juni eine große Typisierungsaktion in Villach.

Leonhard war erst wenige Monate alt, als er die Diagnose bekam. Seine Eltern lebten lange in Kärnten © kk

Leonhard. Der Vorname bedeutet so viel wie „mutiger Löwe“.

Das passt genau. Denn der 20 Monate alte Leonhard kämpft tatsächlich wie ein Löwe.

Der Bub mit den blauen Kulleraugen leidet an einer seltenen Form von Leukämie. Daher wird für Leonhard dringend ein passender Stammzellenspender gesucht. Am 8. Juni gibt es die Möglichkeit, dem Kleinen zu helfen. In der Perau Apotheke in Villach (siehe unten) findet eine Typisierungsaktion für potenzielle Spender statt.

„Leonhard hatte schon eine erste Stammzellentransplantation. Doch leider konnte seine Krankheit damit nicht besiegt werden“, sagt Walter Brenner, der für den Verein „Geben für Leben“ die Aktion organisiert.

In seinem kurzen Leben verbrachte Leonhard schon mehr Zeit im Krankenhaus als Zuhause. Seine Eltern lebten bis vor kurzem in Kärnten. „Unser Sohn ist eigentlich ein Kärntner“, lächelt seine Mutter. „Doch als wir die Diagnose erfahren haben, sind wir ins Burgenland gezogen, damit wir näher beim St. Anna Kinderspital sind.“ Was sie und ihr Mann seit der Diagnose mitmachen, können Außenstehende wohl nur ansatzweise erahnen. Dabei begann alles ganz harmlos. Im Alter von drei Monaten bekam Baby Leonhard Fieber. Er musste ins Krankenhaus, irgendwas stimmt nicht. Das war bald klar. „Es ist nicht in Worte zu fassen, was wir als Eltern empfunden haben. Die pure Angst.“

Einige Monate später hatte diese Angst einen Namen – Juvenile myelomonozytäre Leukämie. „Eine sehr seltene Form einer Leukämie, die 1 von 1.000.000 Kindern trifft – meist Buben“, sagt Leonhards Mutter.

Geburtstag im Krankenhaus

Ihr Baby, ihr quirliger, kleiner Bub, ihr Leonhard soll schwer krank sein? „Unvorstellbar. Wir konnten es nicht begreifen“, beschreiben die Eltern.

Leonhard verbringt seine ersten Weihnachten im Krankenhaus und seinen ersten Geburtstag: mit Mama, Papa, Oma, Kuchen und Geschenken an seiner Seite. „Er hat sich dem Krankenhaus schnell angepasst. Uns fiel das schwerer“, gesteht die Mutter. „Wir durften in der Nacht oft nicht bei ihm sein, ihn nicht trösten, wenn er Angst oder Schmerzen hatte. Das ist eine starke psychische Belastung.“

Bald folgte die Chemotherapie: Erbrechen, Fieber, Ausschläge. „Wir waren so stolz, wie unser Sohn diese Zeit bewältigt hat – er war meistens gut gelaunt.“ Leonhard, der kleine Sonnenschein. Leonhard, der kämpft wie ein Löwe.

Hoffnung

Nach der Chemo, am 21. September 2017, fand seine erste Stammzellentransplantation statt. „Leider hat es nicht geklappt, wie erhofft“, erzählt Walter Brenner von „Geben für Leben“. Das war ein harter Rückschlag für Leonhards Familie. Doch jetzt richtet sich ihre ganze Energie und Hoffnung wieder nach vorne.

„Jeder könnte ein potenzieller Spender sein,“ sagt Brenner.

Wer zu der Typisierung nach Villach kommt, dem werden drei Milliliter Blut abgenommen. Danach kommen die Werte in eine anonyme Datenbank. „Sollte jemand als Spender für Leonhard oder einen andere Patienten in Frage kommen, wird er kontaktiert“, erklärt Brenner. Je mehr Menschen an der Hilfsaktion teilnehmen, desto größer ist die Chance für Leonhard und andere Betroffene.

Auch in der Steiermark gab und gibt es Typisierungaktionen. In Klagenfurt und Hermagor soll es im Herbst ebenfalls Typisierungsaktionen geben – für Leonhard, den kleinen, großen Kämpfer.

Typisierungsaktion Zufällig erfuhren Mitarbeiterinnen der Perau Apotheke in Villach vom Verein „Geben für Leben“. Bei Leukämie kann eine Stammzellenspende Leben retten. So war die Idee geboren, als Apotheke zu helfen. Das Team sammelte Spenden und ließ sich typisieren. Am 8. Juni von 10 bis 16 Uhr ist die Typisierungsaktion für Leonhard. Im Zuge dieserTypisierungsaktion lädt die Perau Apotheke in Villach zu einem Fest für‘s Leben zu Gunsten des Vereins „Geben für Leben“. Alle Spenden, die am 8. Juni gesammelt werden, gehen direkt an den Verein. „Kommen Sie vorbei - auch wenn Sie sich nicht typisieren lassen, sind Sie herzlich willkommen!“

Wer helfen kann Als Spender kommen gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren in Frage, die mindestens 50 Kilo wiegen. Jede Typisierung kostet dem Verein „Geben für Leben“ 50 Euro. Spenden sind willkommen: Sparkasse Bludenz IBAN: AT39 2060 7001 0006 4898 BIC: SSBLAT21XXX Die Chancen, einen Spender zu finden, liegen bei 1:500.000. Zumindest laut Statistik. Bei einer Aktion in Wels, ließen sich im Vorjahr 2100 Menschen typisieren – zwei von ihnen konnten schon spenden. Die Typisierung erfolgt generell entweder per Speichel oder Blut. Für eine 15-Euro-Spende kann man sich auch einen Speicheltest zusenden lassen: gebenfuerleben.at