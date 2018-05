Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte die verletzte Frau ins LKH Villach © Helmuth Weichselbraun

Am Montag um 11.15 Uhr lenkte ein 27-jähriger Busfahrer aus Sattendorf einen Linienbus am Warmbachweg in Villach in Richtung Westen. Plötzlich lief ein Hund vom der linken Straßenrand vor dem Linienbus über die Fahrbahn.