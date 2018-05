Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Schwerer Verkehrsunfall auf der Faakerseestraße auf dem Fuchsbichl. Eine 40-jährige Villacherin kam mit ihrem Motorrad von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Frau wurde bei Motorradunfall schwer verletzt © Klz/Fuchs

Einsatz für ein Notarztteam des Roten Kreuzes am Samstag gegen 13.15 Uhr auf dem Fuchsbichl in der Gemeinde Villach. In einer Linkskurve der Faakerseestraße verlor eine 40 Jahre alte Villacherin die Herrschaft über ihr Motorrad.