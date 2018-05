Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Adelheid Mamec sorgt dafür, dass viele pünktlich zum Frühstück ihre Zeitung lesen können © Pacheiner

Eigentlich wollte ich nach der Matura Entwicklungshilfe studieren, aber mein Mann und mein erster Sohn sind mir dazwischengekommen“, erzählt Adelheid Mamec. Sie meint das aber auf keinen Fall negativ. „Ich habe mich als Zeitungszustellerin beworben, weil ich mir gedacht habe, dass es nicht schlecht ist, in der Nacht zu arbeiten. Dann habe ich am Tag mehr Zeit für mein Kind.“ Das ist nun 35 Jahre her. Dafür wurde sie vor kurzem von der Styria Media Group geehrt. Die als „Übergangsjob“ gedachte Arbeitsstelle entwickelte sich bald zu einem Herzensjob.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.