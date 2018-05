Facebook

Peter Nageler hat die Fresacher Toleranzgespräche mitbegründet. Sie beginnen heute im Parkhotel Villach © KK

Ich bin in erster Linie Fresacher und dann erst Kärntner“, sagt Peter Nageler, obwohl er derzeit in Wien wohnt. Erst Mitte der Woche kehrt er wieder in seinen Geburtsort zurück. Denn da beginnen die „Europäischen Toleranzgespräche“ – und die hat der gelernte Architekt mitbegründet. Das war ihm nicht in die Wiege gelegt, denn die Toleranzgespräche sind eine Domäne der Evangelischen Kirche, Nageler aber ist Katholik. Superintendent Manfred Sauer hat ihn gebeten, an der Vorbereitung der Landesausstellung im Jahr 2011 mitzuwirken. Da war es geradezu selbstverständlich, dass der Vater einer Tochter sein Wissen auch in die Vorbereitung der Landesausstellung eingebracht hat: „Als erstes habe ich die Ausschreibung für den Bau des neuen Museums betreut.“

