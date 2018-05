Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Klaus Kugi ist seit 20 Jahren ehrenamtlicher Obmann des Naturschutzbundes © KLZ/Weichselbraun

Aus den knallgelben Sträuchern steigt eine Duftwolke auf. Die ,Wunderblume von Lendorf‘ steht in Hochblüte. Das muss man gesehen haben“, schwärmt Klaus Kugi (75). Er hat der Gelben Alpenrose in einem Hochwald bei Lendorf in Oberkärnten gerade einen Besuch abgestattet. Das 6000 Quadratmeter große Areal gehört seit Jahren vom Naturschutzbund. Als eine von vielen Flächen mit einzigartigen Pflanzen- oder Tiervorkommen, die durch Ankauf vor dem Untergang gerettet werden.

