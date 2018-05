Facebook

Michael Konsel am Bord der Costa Favolosa © Felsberger

Egal ob Wien, Marseille oder Barcelona – obwohl er seine aktive Fußballkarriere 2002 beendet hat, wird Michael Konsel noch heute auf der Straße erkannt.

So konnte der legendäre Torhüter erst vor Kurzem einem Österreicher den Tag versüßen, als er mit ihm im Camp Nou, dem Fußballstadion in Barcelona, für ein Foto posierte und Autogramme gab. „Sie haben mir so viele glückliche Momente beschert“, sagte der fassungslose Fan. Und er ist bei Weitem nicht der Einzige Anhänger Konsels.

Konsel bekommt noch regelmäßig Fanpost © Kleine Zeitung

Bis zum heutigen Tag bekommt Konsel, der aus Wien stammt und mit einer Kärntnerin verheiratet ist, regelmäßig Fanpost. „Darunter sind sehr viele Briefe aus Italien. Es macht Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten“, sagt der 56-Jährige, dessen Herz noch immer für das runde Leder schlägt. Unter anderem ist er für Sky als Analytiker aktiv.

Auch in Spanien wird Konsel auf der Straße erkannt Foto © Felsberger

Konsels Erfolge mit Rapid im Europacup und weitere internationale Triumphe mit dem Nationalteam bleiben den Fans in Erinnerung. In Italien wird der Ex-AS Roma-Spieler als La Pantera gefeiert. Wohl deshalb konnte die Fußballlegende nun einen besonders großen Auftrag an Land ziehen: Konsel ist das Testimonial des Kreuzfahrtunternehmens Costa. Am Bord der Costa Favolosa sprach er über die Vorzüge eines Urlaubs auf hoher See.

Mittelmeer: Fünf Tipps für eine Kreuzfahrt 1. Entspannen Kreuzfahrtschiffe gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Die Costa Favolosa, zum Beispiel, bietet auf einer Länge von 290 Metern und einer Breite von 35,5 Metern diverse Pools, Wellness- und Sportanlagen. 2. Bewegen Ebenfalls auf der Costa Favolosa vertreten sind verschiedene Bars mit Tanzflächen. So macht Bewegung gleich viel mehr Spaß. 3. Genießen Ob fruchtiges Obst oder süße Versuchungen - geben Sie sich den kulinarischen Genüssen einer Kreuzfahrt hin! 4. Entdecken Aber das ist bei Weitem nicht alles, was man auf einem Kreuzfahrtschiff machen kann. Nehmen Sie sich Zeit, um das Schiff abzugehen und die verschiedenen Bars, Restaurants und Ruheoasen zu entdecken. 5. Erforschen Landausflüge tragen wesentlich zum Charme einer Kreuzfahrt bei. Machen Sie einen Landausflug und entdecken Sie Städte auf eigene Faust! Am Bild: Das italienische Savona.

"Hotel ist immer dabei"

Bei der jüngsten Kreuzfahrt, die Konsel angetreten hat, stand neben Marseille auch ein Landausflug nach Barcelona auf dem Programm, wo Konsel den eingangs erwähnten Autogrammwünschen nicht auskam.

„Das Schöne an einer Kreuzfahrt ist, dass man von Land zu Land, von Stadt zu Stadt bequem reist“, sagt Konsel, den Blick aufs Meer schweifend. „Das Hotel hat man immer dabei. Auch für die Kinder findet man stets Unterhaltung.“

Warum Konsel für Kreuzfahrten wirbt © Kleine Zeitung

Apropos Familie: Natürlich stattet Konsel auch seinen Schwiegereltern in Velden regelmäßig Besuche ab - vor allem in den wärmeren Monaten. „Wir sind mehrmals im Jahr dort. In den Sommerferien ist es ein Pflichttermin, in Kärnten zu sein“, sagt Konsel, der naturverbunden ist und die Gegend rund um den Wörthersee daher besonders schätzt.

Michael Konsel über die Heimat seiner Ehefrau © Kleine Zeitung

