Vor rund vier Jahren gründete der damals erst 19-jährige Veldener Joel Filipovic sein eigenes Unternehmen, die Infinity Security e.U., ein Wach- und Sicherheitsunternehmen mit Sitz in Velden. Er bot neben Objektüberwachungen auch einen Bodyguard-Service an. Die Beweggründe damals waren für den Jungunternehmer klar: Er wollte Lücken und Fehler im System schließen, seine Angestellten kamen aus den Bereichen Militär, Polizei und Kampfsport.

Von der nunmehrigen Insolvenz, die über einen Gläubigerantrag beim Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde, sind sieben Dienstnehmer betroffen, wie der AKV berichtet. Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christoph Reiner aus Villach bestellt. Forderungen können bis zum 26. Mai über den AKV eingereicht werden.