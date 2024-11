Mit Spannung wurde am gestrigen Freitag, dem 29. November, der 31. Krampuslauf in der Villacher Innenstadt erwartet. Nach Ausschreitungen bei anderen Brauchtumsveranstaltungen, beispielsweise in Hohenthurn oder Klagenfurt, war man in Villach angespannt. Ausschreitungen blieben zum Glück aus.